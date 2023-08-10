Motorine zam gözüktü!

Sektörden alınan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Brent petroldeki yükseliş akaryakıt piyasasını da doğrudan etkiliyor.

Söz konusu zammın pompaya yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.

Sektörden alınan bilgilere göre, yarından itibaren (11 Ağustos Cuma) geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam bekleniyor.

Zammın pompaya yansıyacağı belirtildi.

Şu an için akaryakıtta ortalama litre fiyatları ise şöyle:

Benzin 36,55 TL, Motorin: 36,88 TL, LPG (Otogaz): 14,25 TL