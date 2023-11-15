Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Kasım Çarşamba'yı 16 Kasım Perşembe'ye bağlayan geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor.İSTANBUL (İGFA)- Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt gruplarından motorine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zamlı tarifenin 16 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

An itibariyle istasyonlarda ortalama litre fiyatlarında motorin 37,08 TL, benzin ise 35,21 TL.