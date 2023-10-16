Motorine zam geliyor!

Akaryakıt ürünlerinden motorine 16 Ekim Pazartesi'yi 17 Ekim Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren 2,23 TL zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen çatışmalar etkisini gösterirken brent petrol, 12 Ekim'den bu yana 85 Dolar'dan 90 Dolar'a kadar yükseldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 23 kuruş zam geleceği, benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliğinin beklenmediği kaydedildi.

Akaryakıt istasyonlarında şu anda ortalama litre fiyatlar; motorin 38,05 TL, benzin 34,36 TL, LPG ise 18,18 TL.