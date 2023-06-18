Motorine zam geliyor

Motorine 20 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 1,64 lira zam geliyor.

İSTANBUL (İGFA) – Dövizde yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorine 20 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 1,64 lira zam geliyor.

Yapılacak son zam sonrası motorin fiyatı 23,87’ye yükselecek.