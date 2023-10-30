Motorine yüzde 4'lük indirim geliyor

Motorine bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatı için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.İSTANBUL (İGFA) - Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü.

Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin fiyatında Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan geceyarısından itibaren yaklaşık yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim beklendiği kaydedildi.

İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı ortalama 38,58 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir indirim gözükmüyor.