Motorine indirim geliyor!

Akaryakıt piyasasında geçtiğimiz Cuma günü motorine gelen zam sonrası bu kez indirim geliyor. İndirim yarından itibaren geçerli olacak.İSTANBUL (İGFA) - Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, en son geçtiğimiz Cuma günü motorine gelen zam ve dünde benzine gelen zam sonrasında bu kez indirim haberi geldi.

Motorine gelmesi beklenen 1,52 TL'lik indirimin 17 Ağustos Perşembe'yi 18 Ağustos Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

An itibariyle akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin 38,10 TL, motorin 38,80 TL, LPG ise 14,26 TL.