Motorine bir zam daha!

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarına bağlı zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Motorine 1,7 kuruşluk yeni zam geliyor.

İSTANBUL (İGFA) – Akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 1 Ağustos Salı günü geçerli olmak üzere motorine 1,7 kuruş zam geliyor.

Son zamla birlikte akaryakıtta son durum şöyle;

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 36,05 TL

Ankara 36,53 TL

İzmir 36,63 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 35,30 TL

Ankara 35,78 TL

İzmir 35,95 TL