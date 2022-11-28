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Motorine bir indirim daha geliyor
EKONOMİ 28.11.2022, 18:18
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da geri çekilmeler yaşanıyor. Motorine 28 Kasım Pazartesi'yi 29 Kasım Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren 82 kuruş indirim geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında akaryakıt için üst üste 4 indirim gelmişti.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı ortalam 23,06 liraya düşecek.
Yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.
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