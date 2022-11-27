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Motorine 82 kuruş indirim geliyor
EKONOMİ 27.11.2022, 14:23
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansıması sonrasında bir indirim haberi daha geldi.
27 Kasım Pazar'ı, 28 Kasım Pazartesi'ye bağlan bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 82 kuruş indirimin daha gelmesi bekleniyor.
Böylelikle motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacağı, benzin grubunda ise herhangi bir indirimin beklenmediği kaydedildi.
Şu anda akaryakıtlarda ortalama litre fiyatları motorinde 23,84 TL, benzinde ise 20,15 TL.
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