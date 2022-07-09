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Motorine 81 kuruş zam
EKONOMİ 09.07.2022, 08:06
Akaryakıt indirimin ardından bugünden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
ANKARA (İGFA) – Önceki gün akaryakıt indiriminin ardından motorine bugünden geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi. Önceki gün motorine 2,10 liralık indirim yapılmış, benzin istasyonları akına uğramıştı. Son zamla birlikte motorine litre fiyatı 25,37 lira oldu.
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