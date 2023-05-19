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Motorine 76 kuruş zam geldi
EKONOMİ 19.05.2023, 09:17
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam yapıldı.ANKARA (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göe, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi.
Pompaya yansıyan zamda ortalama litre fiyatı 19 lira olan motorine 76 kuruş ilave edilerek yeni tarifesi ortalama litre fiyatı 19,76 liraya yükseldi.
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