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Motorine 1,76 lira indirim geliyor!

EKONOMİ 19.09.2022, 17:16
Motorine 1,76 lira indirim geliyor!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin grubuna 1,76 lira indirim gelecek.

Fiyat değişikliğinin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.

Yaşanacak indirim sonrası, motorinin litre fiyatı 23 lira seviyelerine gerileyecek. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Şu an için güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorin litre fiyatı ortalama 24.81 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.

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