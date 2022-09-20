Motorine 1,76 lira indirim geldi, litresi 23 lira seviyelerine düştü

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Motorine 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Motorine 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,76 lira indirim geldi.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 7 kuruş, Ankara'da 23 lira 18 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 2 kuruş, Bursa'da 23 lira 17 kuruş oldu.