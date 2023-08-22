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Motorine 1 lira daha zam

EKONOMİ 22.08.2023, 07:49
Motorine 1 lira daha zam

Değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında indirimin hemen ardından bir zam daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında indirimin hemen ardından bir zam daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.

Motorin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

Motorin Türkiye'de 37,80 TL'ye yükseldi.

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