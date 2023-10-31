Motorinde indirim pompaya yansıdı

Motorine yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatı için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.İSTANBUL (İGFA) - Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin fiyatında geceyarısından itibaren yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim geldi.

İSTANBUL- AVRUPA

BENZİN: 35.09 TL/LT

MOTORİN: 38.06 TL/LT

LPG: 18.60 TL/LT

İSTANBUL- ANADOLU

BENZİN: 35.04 TL/LT

MOTORİN: 38.00 TL/LT

LPG: 18.13 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 35.72 TL/LT

MOTORİN: 38.64 TL/LT

LPG: 18.50 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 35.83 TL/LT

MOTORİN: 38.82 TL/LT

LPG: 18.20 TL/LT

BURSA

BENZİN: 35.77 TL/LT

MOTORİN: 38.71 TL/LT

LPG: 18.18 TL/LT

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir indirim gözükmüyor.