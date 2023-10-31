Motorinde indirim pompaya yansıdı
Motorine yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatı için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.İSTANBUL (İGFA) - Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişti.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin fiyatında geceyarısından itibaren yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim geldi.
İSTANBUL- AVRUPA
BENZİN: 35.09 TL/LT
MOTORİN: 38.06 TL/LT
LPG: 18.60 TL/LT
İSTANBUL- ANADOLU
BENZİN: 35.04 TL/LT
MOTORİN: 38.00 TL/LT
LPG: 18.13 TL/LT
ANKARA
BENZİN: 35.72 TL/LT
MOTORİN: 38.64 TL/LT
LPG: 18.50 TL/LT
İZMİR
BENZİN: 35.83 TL/LT
MOTORİN: 38.82 TL/LT
LPG: 18.20 TL/LT
BURSA
BENZİN: 35.77 TL/LT
MOTORİN: 38.71 TL/LT
LPG: 18.18 TL/LT
Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir indirim gözükmüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
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|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
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|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
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|11
|3