Motorin ve benzine indirim geliyor

Brent Petrol fiyat politikasında dalgalanma, Ukrayna-Rusya savaşındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında etkilenmeye neden oluyor. Son zamların ardından motorin ve benzin litre fiyatlarında indirim bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Brent Petrol fiyat politikasında dalgalanma, Ukrayna-Rusya savaşındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında etkilenmeye neden oluyor. Son zamların ardından motorin ve benzin litre fiyatlarında indirim bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları son dönemde yaşanan ani değişken döviz ve petrol grafiği ile motorinde 1 lira 7 kuruş, benzinde 80 kuruş oranında artış yaşamıştı.

BU KEZ AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Litre fiyatı 25,05 liradan satılan motorine bu gece itibariyle 1,34 lira indirim yapılması bekleniyor. Litre fiyatı 21,15 liradan satılan benzine ise, 87 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT