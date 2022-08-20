Motorin 25 lirayı geçti

Döviz kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyat artışı sebebiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. 2 indirimin ardından peşpeşe gelen zamlar motorin litre fiyatını 25 liranın üzerine çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Döviz kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyat artışı sebebiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. 2 indirimin ardından peşpeşe gelen zamlar motorin litre fiyatını 25 liranın üzerine çıkardı.

2 gün önce motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha geldi. Motorinin litresi 1 lira 7 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.