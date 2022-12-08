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Modern sanayi sitesi kuruluyor

EKONOMİ 08.12.2022, 08:40
Modern sanayi sitesi kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nin geleneksel kuru fasulye buluşmasına katıldı. Esnaf ve işçilerle yemek yiyen Başkan Tunç Soyer, “Kentsel dönüşümü, sanayi dönüşümü olarak ilk defa burada uygulayacağız. Göreceksiniz modern bir sanayi sitesini hep birlikte kuracağız.” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin daveti üzerine, geleneksel kuru fasulye etkinliğine katıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da yer aldığı programda, Başkan Tunç Soyer esnafla yemek yedi.

Programda konuşan Başkan Soyer, ekonomik krize değinerek, “Daha 20 yıl önce 2023 için kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak deniyordu. İhracatımız 500 milyar dolar olacak deniyordu. Ne yazık ki yine 8 bin dolarlarda, yerimizde saymaya devam ediyoruz. Hedefin yarısını bile tutturamadık. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunlar bizi yıldıramaz. Çünkü biz bu memleketin potansiyelini, kültürünü, köklerini biliyoruz. Biz bunların hepsinin üstesinden gelecek olağanüstü bir milletiz. Çok güçlü bir milletiz” dedi.

“Bir şey değişecek, her şey değişecek” Yaşananların kader değil yanlış politikaların sonucu olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ama değiştirmek mümkün. Bu cennet vatanın ürettiği refahı adil biçimde bölüşmek mümkün. Biz dünyanın en güzel iklim kuşağında, en bereketli topraklarında, en güçlü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Hiç birimiz bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkese çok daha medeni, çok daha konforlu, çok daha güzel bir hayatı hak ediyor. Biz atalarımızdan böyle gördük. Onların hikayesine baktığımız zaman bunu gördük. Ama bugün işsizlikte birinci sıradaysak, hayat pahalılığında birinci sıradaysak, bunu değiştirmek zorundayız ve emin olun ki bunu değiştireceğiz. Bir şey değişecek, her şey değişecek” diye konuştu.

“Göreceksiniz modern bir sanayi sitesini hep birlikte kuracağız” Başkan Soyer, esnaf ve sanatkarların önemine değinerek,  “Yaptığınız işin herkesin yapamayacağı bir iş olduğunu biliyoruz. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz, ustalık gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Bütün mesele bu ustalık kültürünü korumakta. Sizin arkanızdan gelecek gençlerin de sizin ustalıklarınıza kavuşmasını sağlamakta” dedi. Konuşmasında sanayi sitesinin dönüşümünü yapacaklarını da anlatan Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti: “Sanayi sitesini şehir dışına atmak işin kolayına kaçmak olur. Burayı da ticarete, konuta açalım. Böyle yapmayacağız. Burada sizin hakkınız var. Mülk sahibi olsanız da olmasanız da... Bu kentin kültüründe payınız var. Bunu birlikte yapacağız. Kentsel dönüşümü sanayi dönüşümü olarak ilk defa burada uygulayacağız. Göreceksiniz modern bir sanayi sitesini hep birlikte kuracağız. Her zaman yanınıza gelip ekmeğinizi bölüşmesek de kalbimiz sizinle. Eğer 16-17 saat çalışıyorsak bilin ki sizler için çalışıyoruz. İçiniz rahat olsun. Bir araya gelmediğimiz için gönül koymayın. Bambaşka bir memleketi hep birlikte yaratacağız.”

“AAA ile ödüllendirildi” Bornona Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini ifade ederek, “Buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından en üst olan basamak olan AAA ile ödüllendirildi. Sayın başkanımızı kutluyorum. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Üreten bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız” 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatif Başkanı Yalçın Dönmez de Başkan Soyer'in yaptığı hizmetlere değinerek, şunları söyledi: “Seferihisar'ın turizme açılmasına öncülük ettiniz. Seferihisar'da  ‘Sakin Şehir’ çalışmasını başlatarak tüm ülkeye bunu yaydınız. Başarılarınıza her gün yenisini eklediniz. Kente yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği, büyümesi için çalışıyoruz. Enerjimizi Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde inşa edebilmek için harcıyoruz. Bugün dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Üreten bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız.”

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