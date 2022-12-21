Moda tasarımcısı Cafer Andıç, dünya markası olmak istiyor

Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarından, aynı zamanda ‘Kumaşçı Cafer’ markasının sahibi Cafer Andıç, Dubai’de Arap bir iş insanından teklif aldığını fakat reddettiğini söyledi. Andıç, “Benim amacım dünya markası olmak. Bu nedenle teklifi kibarca reddettim” dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Moda sektöründe yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sık sık adından söz ettiren Cafer Andıç, konuşmasında güçlü bir ekibe sahip olmanın çok avantajlı bir durum olduğunun altını çizdi.

“Eğer güçlü bir ekibiniz varsa başaramayacağınız hiçbir şey yok" diyen Andıç, ekibinin desteğiyle birlikte hazırladıkları özel tasarım tanıtımı en iyi şekilde yapmak istediklerini söyledi.

‘Kumaşçı Cafer’in dünyaca ünlü bir marka olmasını istediklerini yineleyen, Cafer Andıç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Kumaşçı Cafer’in dünyanın her yerinde ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunun için yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pes etmeden, yılmadan çalışmanın bize pek çok kazancı olacağını düşünüyoruz. Moda sektörünün yenilikçi projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sektörel gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı kurumsal bir şekilde sürdürüyoruz. İnovatif çalışmaların yenilikçi projeleri de beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Güçlü ekibimiz sayesinde markamızın dünyaca ünlü bir marka haline geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’yi moda sektöründe en başarılı şekilde temsil etmek temel hedefimiz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyor, kendimizi geliştiriyoruz.”