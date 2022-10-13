Mobilyacılar 'Hindistan Pazarı'na hazırlanıyor

Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) 2-4 Aralık’ta Yeni Delhi şehrinde gerçekleştirilecek. Fuarın Türkiye milli katılım organizasyonu KFA Fuarcılık tarafından düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KFA Fuarcılık ile firmaların yeni pazarlara erişimi ve ürünlerini dünyaya tanıtması için önemli destekler sağlıyor.

İş dünyası temsilcilerini 2013 yılından bu yana uluslararası fuarlar ile buluşturan KFA Fuarcılık, milli katılım organizasyonlarını da sürdürüyor.

Türk mobilya sektörü, Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) için 2-4 Aralık’ta Hindistan’ın yolunu tutacağını ifade eden ve güçlü bir katılım hedefleyen sektör temsilcileri, 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan pazarında yeni işbirlikleri için girişimlerde bulunulacağını kaydetti.

Hindistan’daki en seçkin mobilya fuarları arasında yer alan Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirileceğine ve dünyanın önde gelen mobilya, halı, ev tekstili, perde ve aydınlatma firmalarını tek çatı altında buluşturulacağına dikkati çekildi.

Milli katılım organizasyonu kapsamında Ticaret Bakanlığı firmalara belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destek sağlıyor.

Bakanlığın 2022-2023 için belirlediği hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan’da düzenlenen fuara katılacak firmalar +20 puan ilavesi ile %70’e kadar destek alabilecek. KFA Fuarcılık da stantların imalatından nakliyeye kadar birçok alanda firmalara hizmet sağlıyor.