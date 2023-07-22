Mobilya sektörü kabına sığmıyor

Türk mobilya sektörü, geleneksel yöntemlerle çalışan küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra, son 15-20 yıllık süreçte fabrikasyon üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının arttığı bir sektör olarak göze çarpıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör, ülke ekonomisine katma değer ve istihdam sağlamakta, ayrıca ihracat potansiyeli yüksek bir sektör olarak dikkat çekiyor. Ankara Mobilya Üreticileri İhracatçıları Derneği Başkanı (MOBİANDER) Yavuz Güler “Türk mobilya sektörü; son 20 yılda ciddi bir gelişme kaydetmiştir. Sektörümüz hem yurt içi pazara hem de yurt dışı pazara hitap etmektedir. 2002 yılında 256 milyon dolar ihracatımız, 2022 yılında 20 yılda yaklaşık 20 kat büyümüştür. 2022 yılı ihracat rakamımız 4,7 milyar dolardır. Ankara özelinde ise mobilya ihracatının yaklaşık onda biri Ankara tarafından gerçekleştirilmektedir.” dedi.

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 2023 İHRACAT HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR”

Mobilya Sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 6 milyar doları aşmasını beklediklerini söyleyen MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler 2022 yılını 4,7 milyar dolar olarak kapatan mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 40 büyüme hedeflediğini söyledi. Güler: “Dünya mobilya ihracat pastasının 200 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü rakamlarla dünya mobilya ihracatında 10. sırada yer almaktayız. İthalat kısmında ise yıllık yaklaşık 500 milyon dolar ithalatımız bulunmaktadır. Dünya sıralamasında 43. sıradayız.” dedi.

“EN UFAK KRİZ ORTAMINDA İLK VAZGEÇİLEN HARCAMA MOBİLYADIR”

MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler: “Sektörümüz üretim kapasitesinin yüzde 40 ile yüzde 80’i kullanabilmektedir. Mobilya sektörü dünya çapında en narin sektördür. En ufak kriz ortamında ilk vazgeçilen harcama mobilyadır. Bu nedenle sektörün iş gücü kullanımında ciddi dalgalanmalar yaşanmaktadır.” dedi. Teknolojik gelişmeler mobilya sektöründe de hem üretimde hem tasarımda ciddi yenilikler ve kolaylıklar sağlıyor. Bu teknolojik gelişmelere Türk mobilya sektörü de ayak uydurdu. Yavuz Güler: “Mobilya üretimini biz iki kısma ayırmaktayız; endüstriye mobilya ve emek yoğun -el işçiliği mobilya. Endüstriyel mobilyada daha çok hazır yanı boya işlemi gerektirmeyen melamin malzemeler kullanılmaktadır. El işçiliği olan emek yoğun mobilyada ise ağaç materyaller kullanılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SIKINTISI YETİŞMİŞ KALİFİYE ELEMAN EKSİKLİĞİ”

Günümüzde sektörün en büyük sıkıntısı, hemen hemen bütün sektörlerde olduğu gibi yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı olduğundan bahseden Mobilya Üreticileri İhracatçıları Derneği Başkanı (MOBİANDER) Yavuz Güler: “Piyasanın daraldığı günlerde dahi personel sıkıntısı yaşamaktayız. Bu konuda meslek liselerine çıraklık okullarına ve üniversitelere çok büyük görevler düşmektedir. Diğer bir sıkıntı ise enflasyon ile birlikte artan maaş ve ham madde fiyatlarındaki artışlardır. Yurt içi piyasada Türk insanın enflasyona karşı harcama eğilimi ise sektörü kısmen rahatlatmıştır. Yurt içi piyasada ilerleyen günlerde daha güzel günleri görmeyi umut ediyoruz. İnşaat sektöründe yaşanılacak olumlu gelişmeler mobilya sektörüne de yansıyacaktır.” dedi.