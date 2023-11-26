Mobilya sektörü dış ticaretin gözdesi oldu

Türkiye’nin dış ticaretinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren 21 fasıl bulunuyor. Geçen yıl dış ticaret fazlası en çok artan fasıllar arasında bulunan mobilya sektörü 4 milyar dolarlık fazlayla 3. sırada yer aldıANTALYA (İGFA) - İhracatını son yıllarda istikrarlı bir biçimde yükselten, hem Türkiye’nin ihracatından aldığı payı hem de küresel pazardaki payını artıran Türk mobilya sektörü dış ticarette en çok fazla veren 3 sektörden biri oldu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) Kastamonu Entegre’nin ana sponsorluğundaAntalya’da gerçekleştirilen üye toplantısında, sektörün gündemindeki konular ele alınarak yakın gelecekteki piyasalar ve beklentiler üzerinde duruldu.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sektörün dinamizmi ve üretim artışından söz etti. Balcı, “sektörümüz, gerek üretimi gerek ihracatı ile ekonominin en dinamik unsuru haline gelmiştir. Sektörelbazda baktığımızda üretim, ciro, ihracat ile istihdam gibi temel verilerde sürekli bir iyileşme ve yükseliş görmekteyiz” dedi.

MOSDER’e üye 70 firma temsilcisinin ve konukların katıldığı, Kastamonu Entegre’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 17-19 Kasım tarihli Antalya toplantısında bir sunum yapan ekonomist Dr. Bader Arslan, sektörün güncel tablosunu ortaya koydu.

Arslan’ın yaptığı sunuma göre, 2021 yılı itibariyle 43.428 firma ile imalat sanayindeki firmaların yüzde 9,8’i mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. Üretim değeri 9,5 milyar dolar olan mobilya sektörü, imalat sanayi çalışanlarının yüzde 5’ini istihdam ediyor.2001’de 250 milyon dolar civarında olan Türkiye’nin mobilya ihracatı, 2022’de 5,3 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde sektörün ihracatı 21 katına ulaştı. Türkiye’nin ihracatından aldığı payı ise binde 8’den yüzde 2,1’e çıkaran mobilya sektörü, Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki konumunu da yükseltti. Dünya mobilya ihracatında Türkiye’nin payı 2022’de yüzde 1,7 ile en yüksek düzeyine ulaştı.

Bu gelişmelerle dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan Türk mobilya ihracatçıları, Türkiye’yi küresel mobilya dış ticareti liginde 8. sıraya yükseltti.