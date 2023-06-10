Mobilya ihracatçıları rekabetçiliğini korumak istiyor

Türk mobilya sektörü rekabetçiliğini korumak için iş birliği ve adil ticaret koşullarının sağlanmasını istiyor.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Ahmet Müjdat Kemer, EİB Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal, EİB Tarım 2 Şube Şefi İbrahim Demir, EİB Basın Danışmanı Mina Şen, ham MDF'yi işleyerek katma değerli hale getiren ve ülkemize katma değerli döviz sağlayan Türkiye’nin öncü firmalarından İzmir Yıldız Orman Ürünleri Venni’yi ziyaret ederek ihracattaki başarılarından dolayı plaket takdim ederek, sektörün sorunlarını konuştu.

Küresel mobilya sektöründe Türkiye’nin 11’inci sıradan 8’inci sıraya yükseldiğini hatırlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Potansiyelimizi tamamen kullanabilmek için sektörümüzde işbirliği ve kümelenmenin olması gerekiyor. Ancak bu şekilde katma değerin daha yüksek noktaya getirilebileceğini düşünüyoruz. Bunun için güven ortamının tesis edilmesi gerekiyor. Hedefimiz 5 yıl içinde mobilya sektörünü dünyada ilk 5’e yükseltmek.” dedi.