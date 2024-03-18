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Mobil Market'te ucuz ete hücum ettiler

Vatandaşların yüzde yüz yerli besi hayvanlarından elde edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ilk 5 gününde toplam 22 bin 966 kilo et satışı gerçekleştirildi. Başkent Mobil Market'te Ramazan ayı boyunca geçerli olan ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle: Kasap Köfte: 369 TL, Eko Kıyma: 369 TL, Eko Kuşbaşı: 379 TL, Ayaş Koop. Dana Sucuk: 309 TL, Yemeklik-Haşlamalık Et: 339 TL.ANKARA

EKONOMİ 18.03.2024, 08:35
Mobil Market'te ucuz ete hücum ettiler

Vatandaşların yüzde yüz yerli besi hayvanlarından elde edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ilk 5 gününde toplam 22 bin 966 kilo et satışı gerçekleştirildi. Başkent Mobil Market'te Ramazan ayı boyunca geçerli olan ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle: Kasap Köfte: 369 TL, Eko Kıyma: 369 TL, Eko Kuşbaşı: 379 TL, Ayaş Koop. Dana Sucuk: 309 TL, Yemeklik-Haşlamalık Et: 339 TL.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması beşinci gününde de yoğun ilgi gördü.

 İLK 5 GÜNDE 22 BİN 966 KİLO ET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünler, veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Vatandaşların yüzünü güldüren uygulamanın ilk beş gününde toplam 22 bin 966 kilo et satışı gerçekleşti.

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda Ramazan ayı boyunca geçerli olan ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle: Kasap Köfte: 369 TL, Eko Kıyma: 369 TL, Eko Kuşbaşı: 379 TL, Ayaş Koop. Dana Sucuk: 309 TL, Yemeklik-Haşlamalık Et: 339 TL

 BAŞKENT MOBİL MARKET İLE ÇEVRE İLÇELERDE UYGUN FİYATLI ET SATIŞI BAŞLADI

Başkent Market şubelerinde uygun fiyatlı et satışına başlayan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, şimdi de EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market ile çevre ilçelere de ulaşıyor.

Ramazan ayı sonuna kadar çevre ilçelerdeki vatandaşların da uygun fiyatlı ete ulaşmasının hedeflendiği uygulamada Mobil Market otobüsü Ayaş ve Güdül ilçelerinde satış yaptı.

Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. 18-20 Mart tarihleri arasında Mobil Marketin uğrayacağı ilçeler ise şöyle:

-18 Mart 2024 Pazartesi 10.00-13.00 Nallıhan İlçe Merkezi

-18 Mart 2024 Pazartesi 15.00-18.00 Nallıhan Çayırhan Mahalle Merkezi

-19 Mart 2024 Salı 10.00-17.00 Kızılcahamam Akçay Mahallesi Cengiz Topel Caddesi

-20 Mart 2024 Çarşamba 10.00-14.00 Kahramankazan İlçe Merkezi

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Batıkent Atlantis ile Kızılay Başkent Market şubeleri ve Ayaş ile Güdül ilçelerinde uygun fiyatlı et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a teşekkür ederken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Hayati Alper: “Emeklinin durumu belli, aldığı para belli. 10 bin lirayla yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu şartlarda da Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız düşünmüş emekliye bu imkânı sağlamış, kendisine teşekkür ediyoruz.”

-Nihat Özbaş: “Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden çok memnunum. Emekliyim, tek başına yaşıyorum. Aldığım etle kavurma yapacağım, 5-6 ay yiyeceğim. Yarı fiyatına et alıyoruz, daha ne yapsın Büyükşehir? Bize her türlü olanağı sağlıyor.”

-Turan Avluoğlu: “Hayat pahalandıkça insanların alım gücü düştükçe bu tarz kuyruklar daha da artacak. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu hizmetten çok memnunuz ve devam etmesini diliyoruz.”

-Ali Başdemir: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı et satışı hizmeti gerçekten çok güzel çünkü insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor ekonomisini düşünüyor bu uygulamadan çok memnunuz ve devamını diliyoruz.”

-Halil Koçoğlu: “Et fiyatlarının dışarıdaki marketlere göre uygun fiyatla satılması biz emekliler için büyük bir nimet. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun.”

-Osman Çelebi: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu uygun fiyatlı et satışı hizmeti çok güzel uygulama çok memnunuz.”

-Muharrem Kaplan: “Uygun fiyatlı et satışı uygulamasından çok memnunuz bu uygulama olmasa bile Mansur Başkan’dan çok memnunuz Allah onun işini rast getirsin.”

-Kadri Direkçi: “30 yıldır Ankara’da yaşıyorum, Mansur Yavaş gibi bir başkan görmedik, kendisinden çok memnunuz, uygun fiyatlı et satışı için de çok teşekkür ediyoruz.”

-Selçuk Koç: “Piyasaya göre fiyatlar oldukça uygun ilk kez almaya geldim, bu uygulamanın devam etmesini diliyoruz.”

-Necdet Sacit: “Çok büyük bir hizmet. Kasapta 500-600 liraya almaktansa neredeyse yarı fiyatına et alıyoruz.”

-Nevzat Olcay: “Bu hizmete, emeğe her şey için teşekkür ediyoruz.”

-Zeki Karaman: “Bu hizmet dar gelirliler için kaçınılmaz bir fırsat, büyük bir nimet.”

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