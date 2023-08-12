MOBİANDER'den ATO'ya tanıtım şikayeti

Türkiye’nin en önemli mobilya üretim şehirlerinden olan Ankara’da mobilyacılar temsil edilememekten şikâyet ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankaralı mobilyacıların Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) temsil edilemediğini söyleyen Ankara Mobilya Üreticileri İhracatçıları Derneği (MOBİANDER) Başkanı Dr. Yavuz Güler, ATO’da bağımsız bir “mobilya” komitesi olmadığına dikkat çekti. Ankara' da ATO' ya kayıtlı dört bini aşkın mobilyacının “halı ve mobilya komitesi” adı altında temsil edildiğini hatırlatan Güler, “250 -300 firmadan oluşan komitelerin bile olduğu ATO' da dört bini aşkın mobilyacının neden bağımsız bir mobilya komitesi yok? Neden mobilyacılar “halı ve mobilya” olarak temsil edilmek zorunda bırakılmaktadır? Siteler üretim yapacak, ihracat yapacak, şehri mobilyada marka haline getirecek ama kendi ticaret odanızda tek başınıza temsil edilemeyecek bu bir haksızlıktır doğru bir tutum değildir” dedi.

Dr. Yavuz Güler: “Bugün İstanbul Ticaret Odasında mobilya komitesi var, Bursa Ticaret Odasında mobilya komitesi var, Gaziantep Ticaret Odasında mobilya komitesi var ama Ankara' ya gelince yok, “halı ve mobilya” var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ankara mobilyacıları hak ettiği yerde olmalı; en kısa zamanda Ankara mobilyacıları kendi ticaret odalarında kendi başlarına temsil edilebilmeli, kendi komite değil, komiteleri olmalıdır” dedi.