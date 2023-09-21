Mısır hasadı başladı

Türkiye tarımı için önem taşıyan mısır, hasat zamanı geldiğinde çok fazla bekletmeden hasadı yapılması gereken ve özen isteyen ürünlerden biri… Danelik ve silajlık çeşitler hasat olgunluğuna eriştiklerini farklı şekilde belli ederken bu süreçte kullanılan tarım ekipmanları da önem arz ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarım profesyonelleri için mısır hasadı dönemi başladı.

Traktör lastikleri, tarım makinelerinde toprakla direkt temas ettikleri için verimlilik açısından ciddi önem taşıyor. Özellikle mısır gibi stratejik ürünlerin hasadında kritik noktada yer alan zirai lastikler ağır yükler taşıyarak önemli bir görevi üstleniyor. Dayanıklı ve hasadı yapılacak ürüne uygun lastikler, yük taşıma kapasitesini artırarak hasadın daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Mısır hasadı döneminde tercih ‘radyal’ olmalı

Radyal lastikler, daha geniş bir temas alanı sağlayarak yüksek çekiş gücü, daha iyi stabilite ve daha az yuvarlanma direnci sunuyor. Bu özellikler, tarlada hasat işlemlerinin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Özka Lastik ürün gamında tarım profesyonelleri ile buluşan AGRO10 radyal traktör lastiği, mısır hasat zamanında kullanıma uygunluğu ile öne çıkıyor. Hasat döneminde tarla ve depo arasında gidip gelen traktörlerin farklı yol koşullarına uyum sağlayan AGRO10, esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde yol tutuşta mükemmel performans gösteriyor. Traktörün stabilitesini artırarak daha düzgün ve kontrol edilebilir bir sürüş sağlayan AGRO10, tarlada dönüşler sırasında daha iyi manevra kabiliyeti sunuyor. Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans sağlayarak toprak yapısının bozulmasını önleyen AGRO10, toprak erozyonunu azaltarak verim kaybını engelliyor.