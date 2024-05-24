Minteks, Hometex'te yenilik ve şıklığı buluşturdu

Minteks, Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Hometex'te, dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırladığı standında yenilikçi yaklaşımları içeren koleksiyonlarını sergilediBURSA (İGFA) - Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Irmak İrman Gazioğlu, Minteks Şirketler Grubu’nun bu yıl 30’uncu yılını kutladığını yenilenen logolarının şirketin değerlerini ve hedeflerini yansıttığını vurguladı.

Butik ve yenilikçi üretim anlayışına uygun olarak, değişim ve güncellemelerle yenilenme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gazioğlu, “Minteks olarak, ev tekstil sektöründe sadece ürünleri değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da sunmayı amaçlıyoruz. Her fırsatta, müşterilerimize bu vizyonumuzu aktarıyoruz. Bu yıl Hometex Fuarı’nda sergilediğimiz Minteks seramik el yapımı dekorasyon ürünlerimiz ve bakır gruplarımız, büyüyen markamızın dinamik yapısına uygun olarak geliştirildi.

Firmamız vizyonu, estetik ve şıklığı bir araya getirerek sürekli yenilenen havlu ve bornoz koleksiyonlarıyla birlikte banyo, yatak odası ve mutfak gibi alanlarda müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunmaktır. Ayrıca, temizlik ve hijyen ürünleriyle ev bakımını da kolaylaştırarak, müşterilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir,” dedi.

CESUR RENKLER, ÖZEL NAKIŞLAR

Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Arda İrman, Hometex Fuarı'nda sergiledikleri yeni bornoz ve havlu koleksiyonlarının, yenilikçi iplik, renk ve kalite seçenekleriyle büyük beğeni topladığını belirtti. İrman yeni koleksiyon hakkında bilgi vererek, “Güncel ve gelecek sene trendlerine uygun model çalışmalarımız ile Minteks'in yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor. Doğal renk tonları ve özel nakış tasarımlarıyla öne çıkan bu koleksiyonumuzda, soft ve yumuşak dokuyu güçlü ve cesur renklerle ustaca birleştirdik. Yüzde yüz pamuk kullanılarak emiciliği yüksek, özgün ve estetik tasarımlar oluşturduk. Modern trendleri klasik öğelerle harmanlayarak yenilikçi bir ifade ortaya koyan tasarımlarımız, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü,” şeklinde konuştu. İrman, yeni koleksiyonda yer alan ürünler arasında kimono, şal yaka, kapüşonlu bornoz seçenekleri, beachwear giyim ve sabahlıklar gibi çeşitli modellerin de bulunduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI İLGİ

Fuar boyunca iç piyasadaki müşterilerimizin yanı sıra ihracat müşterilerini ağırladıklarını söyleyen İrman, “Özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Suudi Arabistan, İtalya, Ürdün, Dubai ve Katar gibi ülkelerden gelen ihracat müşterilerimizle de bir araya geldik. Bu etkileşimler, ürünlerimize gösterilen uluslararası ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi ve fuarın beklentilerimizi karşılaması açısından memnuniyet verici bir deneyim oldu. Minteks olarak, ev tekstil sektöründe yenilikçi ve kaliteli ürünlerle müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz,” dedi.