Son Dakika
Minikler, organik tarım hasadına katıldı
EKONOMİ 21.08.2022, 14:30
Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu öğrencileri, Bolu Belediyesi’ne bağlı Köroğlu Kooperatifi’nin organik tarım alanlarını ziyaret etti.BOLU (İGFA) - Bolu Belediyesi, organik tarım alanlarında minik öğrencileri misafir etmeye devam ediyor. Bolu’da Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu’ndan 70 öğrenci, Bolu’ya özgü ıza buğdayı ve ata tohumları hakkında bilgi aldıktan sonra, tarım etkinliği kapsamında öğretmenleri ve kooperatif görevlilerinin gözetiminde tarlalara giderek fasulye topladılar.
Organik tarım tarlasında yetiştirilen ürünlerin hasadına katılan öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken doğayı kendi doğallığı içerisinde öğrenme imkanını yaşamış olmanın keyfini çıkardı.
30
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2022
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|2
|4
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Eyüpspor
|2
|4
|4. Bodrumspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Tottenham
|3
|7
|3. M.City
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Southampton
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü