Minikler, organik tarım hasadına katıldı

Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu öğrencileri, Bolu Belediyesi’ne bağlı Köroğlu Kooperatifi’nin organik tarım alanlarını ziyaret etti.BOLU (İGFA) - Bolu Belediyesi, organik tarım alanlarında minik öğrencileri misafir etmeye devam ediyor. Bolu’da Kişisel Gelişim ve Yetenek Kursu’ndan 70 öğrenci, Bolu’ya özgü ıza buğdayı ve ata tohumları hakkında bilgi aldıktan sonra, tarım etkinliği kapsamında öğretmenleri ve kooperatif görevlilerinin gözetiminde tarlalara giderek fasulye topladılar.

Organik tarım tarlasında yetiştirilen ürünlerin hasadına katılan öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken doğayı kendi doğallığı içerisinde öğrenme imkanını yaşamış olmanın keyfini çıkardı.