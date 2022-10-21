Mimarsinan OSB'nin yeni yönetimi belli oldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) seçimlerinin ardından yapılan Mimarsinan OSB 178’inci Müteşebbis Heyet Toplantısı ile bölge yönetimi yeniden şekillendi. Kayseri Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı ve Bölge Yönetimi seçildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mimarsinan OSB 178’inci Müteşebbis Heyet Başkanlığına Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcılığına Abdullah Oğuzbaş yeniden seçilirken, yapılan 675 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Lütfü Çarşıbaşı seçildi.

Yeni yönetimin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olması temennisinde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Görevi devralan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Bu güne kadar özveri ile çalışarak, bölgemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlamış, önceki dönem Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere Bölge Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mimarsinan OSB’nin tüm Türkiye’ye örnek bir OSB olduğunun altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Bölgemiz gerek altyapısı gerekse yönetim tarzı ve şekli ile Türkiye’ye örnek olacak bir OSB konumunda. Bu, birlikte ve istişare içerisinde çalışmanın bir sonucu. Biz istişarenin önemine her zaman inandık. Ne kadar istişare yaparsak o kadar doğru kararlar veririz. Bölgemiz yıllardır bu anlayışla yönetiliyor, bunun da meyvelerini alıyoruz. İnşallah bundan sonra da yeni yönetim kurulumuzla aynı anlayış içerisinde bölgemize ve sanayicilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu süreçte yeni yatırım alanlarına ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Önümüzdeki süreçte İncesu OSB’mizin genişlemesini hızlıca tamamlayıp sanayicilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Ardından 4’üncü OSB’mizi de en kısa sürede hayata geçirerek sanayicilerimizin yatırım alanları ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu manada 1998 yılında kurulan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi şehrimizin ekonomisine ve ticaretine ciddi manada katkı sağlamaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte hem İncesu OSB genişleme alanının tamamlanması hem de 4. OSB’nin faaliyete geçmesi ile daha fazla üretim ve istihdam sağlayacak, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamış olacağız”

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu

Lütfi Çarşıbaşı (Başkan)

Mehmet Arar (Başkan Yardımcısı)

Abdullah Yaşar

Hidayet Güneş

Mustafa Naycı