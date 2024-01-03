Milyonların gözü bu verilerdeydi... Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. Söz konusu verilerle milyonlarca ev sahibi ve kiracının yanı sıra memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ortaya çıkmış oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk raporunu yayımladı. Buna göre Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre bir önceki aya göre enfasyon yüzde 2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Öte yandan Özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise tablolara yıllık yüzde 68,02, aylık yüzde 2,39 olarak yansıdı.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerine göre de iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

Verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam; memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alması bekleniyor.