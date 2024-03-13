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Milyonlarca mükellef E-belge uygulamalarını kullanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığının online sistemi olan İnteraktif Vergi Dairesinde geçtiğimiz yıl 15,2 milyon işlem gerçekleşirken, yapılan Elektronik Tebligat (e-Tebligat) işlemi sayısı da 22,7 milyonu geçti. 2023 yılı verilerine göre; e-Beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-Defter, e-Fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-Tebligat gibi elektronik belge uygulamaları, mükelleflerin işlemlerinin çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.İSTANBUL

EKONOMİ 13.03.2024, 14:27
Milyonlarca mükellef E-belge uygulamalarını kullanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığının online sistemi olan İnteraktif Vergi Dairesinde geçtiğimiz yıl 15,2 milyon işlem gerçekleşirken, yapılan Elektronik Tebligat (e-Tebligat) işlemi sayısı da 22,7 milyonu geçti. 2023 yılı verilerine göre; e-Beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-Defter, e-Fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-Tebligat gibi elektronik belge uygulamaları, mükelleflerin işlemlerinin çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dijital dönüşümün önemli parametrelerinden biri olan elektronik belge (e-belge) uygulamalarının ülkemizdeki kullanım oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), online sistemi olan İnteraktif Vergi Dairesinde 2023 yılında yapılan işlemlerin verileri açıklandı. Buna göre, geçtiğimiz yıl elektronik ortamda 15,2 milyon işlem gerçekleştirilirken, yapılan Elektronik Tebligat (e-Tebligat) işlemi sayısı da 22,7 milyonu geçti. 2023 yılı verilerine göre; e-Beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-Defter, e-Fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-Tebligat gibi elektronik belge uygulamaları, mükelleflerin işlemlerinin çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.

E-FATURA KULLANIMI YÜZDE 490 ORANINDA ARTTI

GİB tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında 187 bin 597 mükellefin kullandığı e-Fatura uygulaması, 2023 yılında yüzde 490 artarak 1 milyon 107 bin 692’ye ulaştı. Aynı döneme ilişkin rakamlara göre e-Arşiv uygulamasından faydalanan mükelleflerin sayısı yüzde 609 artışla 1 milyon 99 bin 468’e yükseldi. E-Defter uygulamasına geçişlerde de büyük artış gözlendi. 2019 yılında 122 bin 396 mükellef e-Defter uygulamasını kullanırken, 2023 yılında e-Defter kullanan mükellef sayısı 695 bin 352 oldu. 2019’da 17 milyon 481 bin olarak kaydedilen e-Tebligat sayısı ise yüzde 30 artarak 22 milyon 706 bin 976’ya ulaştı. 2019 yılında İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan işlem sayısı 2 milyon 969 bin 557 iken, 2023 yılında bu sayı yüzde 413 artış göstererek 15 milyon 226 bin 817’ye çıktı.

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YILDIZ: “TÜM MÜKELLEFLERİ TÜRKKEP’LE DİJİTALLEŞMEYE DAVET EDİYORUM”

Dijital uygulamaların artan kullanım oranını değerlendiren ve dijital dönüşümün Türkiye için önemine vurgu yapan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Dijital dönüşüm uygulamalarının ülkemizdeki kullanım oranı her geçen gün artıyor. Yeni nesil dijital uygulamaların sunduğu hızlı işlem kabiliyeti, maliyet tasarrufu, güvenli işlem ve çevre dostu yaklaşım avantajları sayesinde bu oran her geçen gün artmaya devam edecek. GİB tarafından açıklanan 2023 yılı verilerine baktığımızda milyonlarca resmi işlemin güvenle dijitalleştiğini ve ticari işletmelerin dijitalleşme adaptasyonun oldukça yüksek olduğunu görebiliriz. 

Türkiye dijital dönüşüm sürecinde hızla yol kat ederken, TÜRKKEP olarak biz de Gelir İdaresi Başkanlığının 2013 yılında verdiği yetkiyle; e-Fatura ve e-Defter Özel Entegratörü olarak e-belge çözümlerimizi kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. 

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya, bu amaç doğrultusunda KEP, e-İmza, e-Saklama, e-belge ürünlerimizle yeni nesil çözümler üretmeye ve kurumdan bireye tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik ve toplumsal kalkınma için tüm kurumlarımızı dijitalleşmeye; güvenle dijitalleşmek için de TÜRKKEP’e davet ediyorum!” dedi. 

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