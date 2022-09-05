Milyonlarca liralık teşvik giyim endüstrisini güçlendirecek

Giyim endüstrisi e-ihracat destekleri ile güçlenecek. Orvada Kurucusu Pınar Mercanoğlu piyasada yeni kurulan ve orta düzey şirketlerin alacağı desteklerle yükseleceğini, milyonlarca liralık teşvikin giyim endüstrisini güçlendireceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Resmi Gazete'nin geçtiğimiz hafta e-ihracat destekleri hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Buna göre; e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planlarını oluşturulabilecek. e-ihracat tanıtım desteğine ilişkin giderlerde de yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek miktarı B2B platformları için yıllık 4 milyon TL, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL ve pazar yerleri için yıllık 30 milyon TL ile sınırlı olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan kadın girişimci Orvada markasının kurucusu Pınar Mercanoğlu kararname ile ilgili “Bu bölüm kapsamındaki giderler, şirket kademelerine göre yıllık en fazla 15 milyon TL'ye, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e ticaret siteleri ve pazar yerleri yıllık en fazla 45 milyon TL'ye, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon TL'ye kadar desteklenecek” dedi ve piyasada yeni kurulan ve orta düzey şirketlerin alacağı desteklerle yükseleceğini, milyonlarca liralık teşvikin giyim endüstrisini güçlendireceğini açıkladı.

Endekste yaşanan dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden olduğunun altını çizen Mercanoğlu, “Aldığımız ürünler dolara endeksli olduğundan ürün fiyatlarında piyasada bir yükseliş yaşanıyor. Kargo dâhil satış fiyatı belirlediğimizden kârımızdan ödün vererek fiyatları makul tutmaya çalışıyoruz. Bu zor günleri el birliği ile hep birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır” dedi.