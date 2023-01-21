Milli gelir düşük, faturalar yüksek

encazip.com elektrik fiyatlarını karşılaştırdı. Kişi başına düşen reel milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde sanayi elektrik fiyatlarının düşük olduğu görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Karşılaştırma sitesi encazip.com kişi başına düşen reel milli gelir ile ev/sanayi elektrik fiyatlarını karşılaştırarak Avrupa’da hangi ülkelerin elektriği en yüksek ve en düşük fiyattan kullandığını araştırdı. Araştırmaya göre ülkelerdeki sanayi/ev elektrik fiyatlarının oranı ile kişi başına düşen milli gelir arasında önemli bir paralellik olduğu ortaya çıktı. Sanayi elektriğinin evlere göre oranı alınarak yapılan değerlendirmede, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde sanayi elektrik fiyatlarının düşük, milli gelirin düşük olduğu ülkelerde ise sanayi elektrik fiyatlarının yüksek olduğu dikkat çekti.

Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerde ise ilk sırada Lüksemburg yer aldı. Lüksemburg’da kişi başına düşen milli gelir 84.490 Euro olurken, sanayi elektrik fiyatlarının evlere göre yüzde 18 düşük olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında yer alan, kişi başına düşen milli gelirin 71.120 Euro olduğu Norveç’te ise sanayi elektrik fiyatları evlerin yüzde 52’si kadar. Kişi başına düşen milli gelirin 70.530 Euro olduğu, listenin üçüncü sırasında yer alan İrlanda’da ise sanayi elektrik fiyatlarının evlere göre oranı yüzde 19. Listenin en sonunda yer alan Gürcistan’da evler sanayi kuruluşlarından yüzde 32 daha düşük fiyattan elektrik kullanıyor ancak ülkenin kişi başına düşen milli geliri sadece 3 bin 740 Euro.

Yapılan araştırmada kişi başına düşen milli gelire göre son sıralarda yer alan Türkiye’nin sanayi elektrik fiyatları evlere göre yüzde 40 daha yüksek olurken Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 800 Euro olduğu görüldü. Kişi başına düşen milli gelire göre listenin son sıralarında Kosova, Gürcistan, Arnavutluk yer aldı. Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 740 Euro olduğu Kosova’da sanayi elektrik fiyatlarının evlerden yüzde 32 yüksek olması dikkat çekti. Kişi başına düşen milli gelirin 4.240 Euro olduğu Gürcistan’da bu oran sanayici aleyhine yüzde 20, kişi başına düşen milli gelirin 4 bin 780 Euro olduğu Arnavutluk’ta ise oran yine sanayici aleyhine yüzde 26 oldu.