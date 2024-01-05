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Milletvekili Özhan: Besni OSB'de 154 KV Trafo Merkezi devrede

EKONOMİ 05.01.2024, 13:20
Milletvekili Özhan: Besni OSB'de 154 KV Trafo Merkezi devrede

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan; Besni OSB Transformatör Merkezinin 04.01.2024 tarihinde enerjili geçici kabulü yapılarak devreye alındı.ADIYAMAN (İGFA)- AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 154/33 kV 2x50 MVA karakteristiğe sahip Transformatör Merkezi toplam 70.242.999,60 TL bedel harcanarak tamamlandığını duyurdu.

Yatırım programında yer alan 154 kV Besni OSB Transformatör Merkezi İTM.390 sözleşme referansıyla, MLA Enerji İnş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. yükümlülüğünde tesis çalışmaları 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak enerjisiz geçici kabulünün yapıldığını belirten Özhan, "Ayrıca yatırım programında yer alan 154 kV (~28.6 km) 1272 MCM İletkenli Besni OSB TM İrtibat Enerji İletim Hattı Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi H.787 Ref. sözleşme referansıyla Necati AKKAYA firması yükümlülüğünde tesis çalışmaları 24.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu enerji iletim hattı için bu aşamaya kadar 59.650.977,52 TL ödeme yapılmıştır. 31.12.2023 tarihinde geçici kabulü yapılması akabinde E.İ.Hattı enerjilendirilmiştir. 154 kV Besni OSB Transformatör Merkezinin devreye alınması ile birlikte Adıyaman ili Besni, Gölbaşı İlçeleri ve Besni OSB’de dahil olmak üzere bölge kullanıcılarına daha güvenilir, kesintisiz ve kaliteli enerji sunulacaktır. Ayrıca gerektiğinde Gölbaşı İlçesi başta olmak üzere, Adıyaman İlimizin önemli bir kısmına alternatif bir besle kaynağı olacaktır" diye konuştu.

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