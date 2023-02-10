Mili Piyango’ya sosyal medyadan deprem tepkisi

Kahramanmaraş depreminin 5. gününde sesi soluğu çıkmayan Milli Piyango’ya sosyal medyadan tepki yağıyor. Deprem ile ilgili hiçbir açıklama yapan Milli Piyango’nun biriken büyük ikramiyelerinin depremzedelere bağışlanmasını isteyen vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüyor.

ANKARA (İGFA) – Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm ülke depremzedeler için seferber olurken, darphane gibi adeta para basan Milli Piyango’nun deprem ile ilgili elini taşın altına koymaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Çığ gibi büyüyen tepkilerle Milli Piyango’nun biriken büyük ikramiyelerinin depremzedelere bağışlanmasını isteyen vatandaşlar, sessizliğini koruyan kuruma isyan etti.

Öte yandan Milli Piyango’nun şans oyunları Sayısal Loto 108 milyon 326 bin lira, Süper Loto 36 milyon 300 bin lira, Şans Topu 227 bin lira, On Numara 577 bin lira devretmişti.

Milli Piyango, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü denetiminde Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları şirketi tarafından 10 yıllık kazandığı ihale ile yetkilendirilmişti. Milli Piyango’da Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu ve Kazı Kazan oyunları dahil olmak üzere Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunları oynatılıyor.

İşte sosyal medyadan yapılan tepkilerin bazıları;

“Hala milli olmaktan çıkan Piyango ve Sayısal Loto oynayan var mı? İnsanlar akıllanmıyor...”

“Devreden ikramiyeleri, depremzedelere devretmeye ne dersiniz? Milli Piyango”

“Şu an kasasında dağıtılmayı bekleyen 949.713,241 TL Türk lirasını yayınladığınız mesajdan ziyade milletimize hibe edebilirsiniz diye düşünüyorum #millipiyango”

“Milli Piyango bu hafta devir olan 141 milyonu deprem bölgelerine göndersin zaten bu para vatandaşın lütfen çokça PAYLAŞALIM..”

“Milli piyango yılbaşı büyük ikramiyesi kazananlar nerdesiniz”

“Hadı bir kampanya başlatalım milli piyango idaresinde biriken şans oyunlarında sayısal loto Süper loto on numara devreden ikramiyeleri depremzedelere bağışlayalım”

“Abi milli piyango'da devir edilen 141 milyon deprem bölgesine gönderilsin”