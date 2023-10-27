Milas'tan çiftçilere tohum desteği

Tarımsal faaliyetlere ve üreten çiftçilerimize önem veren Milas Belediyesi hazırladığı projelerle çiftçilere destek olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, ilçemizde önceden belirlenen mahallelerde başvuru şartlarına uyan çiftçilerimize yönelik yüzde 50 hibeli buğday ve tritikale tohum desteği sağlanıyor.

Önemli tahıl türleri arasında yer alan buğday ve tritikale tohumu için yüzde 50 hibeli destekleme çalışmaları bugün itibariyle Ağaçlıhöyük, Gökçeler, Yaka, Akyol, Meşelik ve Dörttepe mahallesinde başladı. Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri başvuru şartlarına uyan çiftçilerimize dağıtım gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen proje hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımız doğrultusunda projelerimize devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yüzde 50 hibeli buğday ve tritikale desteğimize bugün itibariyle önceden belirlenen mahallerimizde başladık. Üreten çiftçilerin daima yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.