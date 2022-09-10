MİB'in girişimiyle kuyumculuk sektörüne eğitimli istihdam

Hızla büyüyen mücevher sektörü, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (MİB) girişimiyle liselerde kuyumculuk alanının yeniden açılması sayesinde eğitimli eleman ihtiyacını karşılayabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinde Kuyumculuk Teknolojisi alanının açıldığı müjdesini verdi. Türkiye’nin ihracatta büyümesi en hızlı sektörleri arasında yer alan mücevher sektöründe eğitimli eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Yakın, geleneksel usta-çırak ilişkisiyle yetişen eleman sayısının yetersiz kaldığını söyledi. 2019 yılında kuyumculuk alanının örgün öğretimden kaldırılmasıyla insan kaynağı yönünden büyük bir dezavantaj oluştuğuna dikkat çeken Yakın şu değerlendirmede bulundu:

“Sektörümüzün 15 bin nitelikli elemana ihtiyacı var. Kuyumculuk eğitimi alan gençlerimizi iş garantili, parlak bir gelecek bekliyor. Öğrenciler ve veliler de sektörümüzün sunduğu avantajları biliyorlar ancak örgün öğretimde böyle bir alan olmadığı için seçemiyorlardı. Sektördeki firmaların, meslek liselerinin ve velilerin bizden bu yönde talepleri oluyordu. Biz de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek bu yılki eğitim ve öğretim yılına yetişmesi için yoğun çaba sarf ettik. Artık sektörümüzde kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz hem örgün öğretime katılabilecek hem de teorik ve pratik mesleki bilgileriyle, sektöre donanımlı bir şekilde adım atabilecekler. Yetenekli, yaratıcı, ufku geniş, dünyayı ve trendleri bilen yeni nesil insan kaynağımızı yetiştirerek, Türkiye markasını hak ettiği yere taşıyabileceğimize inanıyorum. Liselerle yakın temas halindeyiz, şimdiden kuyumculuk bölümüne ilginin büyük olduğunu duymak bizi mutlu etti.”