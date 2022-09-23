Meyve suyu ihracatında hedef 1 milyar dolar

Kısa adı MEYED olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, sektörün yıllık buluşmasında 1 milyar dolar üzerinde ihracat hedeflediklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen ve endüstrinin en önemli yıllık buluşması olan uluslararası Juiceful Istanbul Summit zirve etkinliği, Renaissance Polat Istanbul Hotel’de gerçekleşti.

Etkinlikte konuşma yapan MEYED Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Türkiye meyve suyu ihracatının yarım milyar dolar düzeyine yaklaştığını ve yüzde 95’ler düzeyinde dış ticaret fazlası ürettiğini ifade ederek, “Doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde endüstrimizin Bir Milyar Dolar ihracat hedefimizin yakın gelecekte gerçekleştireceğine inanıyoruz” dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

Meyve suyunda küresel pazarın, yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Ozan Diren, markalı ihracat ve hammadde ara mamul olarak gerçekleşen bu pazarda, ITC verilerine göre Türkiye'nin yeri 2017'de 17'ncilikten 2020 itibarı ile 12'nci sıraya yükseldi. 2021'de de aynı sırayı koruduklarını belirtti.

Türkiye adına daha da fazlasını hedeflediklerini belirten Diren, "Endüstrimiz, rekabetçi yapısının yanı sıra teknik bilgi, mühendislik, Ar-Ge, teknoloji ve makine gibi alanlarda da dünyada saygın bir yerdedir. Ülkemizin sürdürülebilir bir doğal zenginliği olan meyve çeşitliliğimiz, rekabet gücümüzü daha da ileriye taşımaktadır. Kendimize 1 Milyar Dolar ihracat hedefi koymuş bulunuyoruz ve doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde, bu hedefi yakın gelecekte gerçekleştirileceğimize inanıyoruz, çabalarımızı bu yönde azimle sürdürüyoruz. Daha uzun vadeli hedefimiz ise Türkiye’nin küresel pazardan aldığı payı yüzde 10’lar seviyesine taşımaktır” diye konuştu.