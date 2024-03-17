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Meyve suyu ihracatı 2024'e parlak giriş yaptı

Türk meyve suyu sektörünün ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 10’luk artışla 430 milyon dolardan 472 milyon dolara ulaştı.İZMİR

EKONOMİ 17.03.2024, 10:11
Meyve suyu ihracatı 2024'e parlak giriş yaptı

Türk meyve suyu sektörünün ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 10’luk artışla 430 milyon dolardan 472 milyon dolara ulaştı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatı yıllık bazda ilk kez 2,5 milyar doları aşarken, meyve sebze mamulleri grubunda en güçlü ihraç kalemi 472 milyon dolarlık tutarla meyve suları oldu.

Türkiye’de üretilen 27 milyon ton meyve üretimi olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yıllık meyve üretiminin yüzde 10’unun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiğini ve katma değere dönüştürüldüğünü, 2024 yılında sektörün ihracat hedefinin 500 milyon doları aşmak olduğu dile getirdi.

2028 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye’de iç piyasaya şeftali, kayısı, vişne, portakal suları ağırlıklı bir tüketim olduğunu aktaran Başkan Uçak, “Türkiye’nin konsantre (yarı mamul) ihracatının yarısı elma suyu konstrantesinden geliyor. İhracatta nar, siyah havuç konsantresi Türkiye’nin rekabet gücü çok yüksek ürünleri arasında geliyor. Kişi başı tüketimde Avrupa ortalama 20 lt’de iken, Türkiye’de bunun henüz yarısına ancak ulaşılabiliyor. Meyve suyu sektörümüz hem ihracatta hem de iç piyasada büyüme potansiyeline sahip. 2028 yılında Türkiye’nin meyve suyu ihracatından döviz getirisiniz 1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Meyve suyu sektöründe yeni yatırımlar için Türkiye’nin meyve deseninin bir avantaj olduğuna işaret eden Uçak, yatırım alternatifi olarak Türkiye her zaman gözde ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.  Türk meyve suyu sektörünün ihracatta 2024 yılına da parlak bir giriş yaptığını belirten Uçak, “Türkiye 2023 yılının Ocak-Şubat döneminde 74 milyon dolarlık meyve suyu ihraç etmişken, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde ihracatını yüzde 27’lik artışla 94 milyon dolara çıkardı. Bu başarının 2024 yılı geneline yayılacağına inanıyoruz. Türkiye’nin 2023 yılındaki meyve suyu ihracatında elma suyu ihracatı 251 milyon dolarla açık ara lider olurken, vişne, şeftali ve kayısı suyu ihracatı 130 milyon dolar, karışım meyve suları 23 milyon dolar, portakal suyu 8 milyon dolar, üzüm suyu 5 milyon dolar katkı sağladı” diye konuştu.

TÜRKİYE 151 ÜLKEYE MEYVE SUYU İHRAÇ ETTİ

Öte yandan Türkiye’nin 2023 yılında meyve suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 196 milyon dolarlı tutarla açık ara lider pazar konumunda. Hollanda 36,5 milyon dolarlık taleple ikinci, İtalya 22 milyon dolarlık meyve suyu ihracatıyla üçüncü sıranın sahibi oldu. Bu ülkeleri 18 milyon dolarla Almanya, 17 milyon dolarla Kanada, 13,5 milyon dolarla Japonya, 11 milyon dolarla İngiltere takip etti.

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