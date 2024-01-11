Meyis Otomotiv 30. yılını kutladı

Meyis Otomotiv kuruluşunun 30. yılını Podyum Davet’te düzenlediği muhteşem bir gece ile kutladı. Şirket çalışanlarına plaketleri verilirken, 30. yıl pastası şirket yöneticileri tarafından kesildi.BURSA (İGFA) - Kalıp üreticisi olarak 1995 yılında kurulan Meyis Otomotiv, 2000 yılında karoser yedek parça imalatına ve 2001 yılında taşıt koltukları yedek parçaları imalatına başladı.

Tüm ulusal taşıt aracı üreticilerine orijinal teçhizat sağlamakta olup pazarın lideri konumunda yer alan Meyis Otomotiv, kuruluşunun 30. yılını düzenlediği gece ile çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Düzenlenen gecede konuşma yapan şirket yöneticileri, “Başarımızın temelinde değerli ekip arkadaşlarımızın emekleri ve Ar-Ge çalışmalarına verdiğimiz önem yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de pazar lideri ve uluslararası piyasada daha çok tanınan bir firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur hepimizin!” diyerek tüm çalışanlarına şükranlarını sundular. Şirket çalışanlarına plaket takdimi sonrasında 30. yıl pastası büyük bir coşkuyla kesildi. Meyis Otomotiv çalışanları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek 30. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.