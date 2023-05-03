MEVKA finansman desteğine KOBİ'lerden yoğun ilgi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından imalat sanayinde üretimin ve genç istihdamının artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik olarak 50 milyon TL bütçe ile ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı’nın başvuru süreçleri tamamlandı.KONYA (İGFA) - Mevlana Kalkınma Ajansı 2023 YılıFinansman Desteği Teklif Çağrısı kapsamında Karaman-Konya Bölgesi’nde yer alan uygun proje sahipleri tarafından sunulan projelerden başarılı bulunanların Ajans tarafından değerlendirilerek kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

İlan ettikleri proje teklif çağrısı başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, kuruldukları günden bugüne sorumluluk alanında yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bugüne kadar bölgemize güncel rakamlarla 1,45 Milyar TL kaynak aktararak eş finansmanlarla birlikte 2,7 Milyar TLyatırımı harekete geçirdiklerini söyledi.

KOBİ’lere yönelik bölgedeki imalat sanayinde üretimin ve genç istihdamının artırılmasıamacıyla ilan edilen 2023 YılıFinansman Desteği Teklif Çağrısının başvuru süreci tamamlanmış durumda olduğunu kaydeden Bostancı, "Söz konusu teklif çağrısı kapsamında bölgemizde yer alan uygun proje sahipleri tarafından savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesi ile genç istihdamının artırılması önceliğinde 2 proje, yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 72proje, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 22 proje,Konya merkez ilçeler haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması önceliğinde 15 proje olmak üzere toplamda 111 proje başvurusu gerçekleştirildi. Ajans olarak bugüne kadar ilan ettiğimiz mali destek programlarımızda olduğu gibi bu teklif çağrımıza da ilgili konularda proje fikri olan pek çok kurum ve kuruluş proje başvurusunda bulundu. İlan ettiğimiz finansman desteği programı ile bölgemizde 250 milyon TL tutarında bir yatırımın harekete geçirilmesi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Bostancı, yapılan değerlendirmeler sonrasında sözleşmelerin imzalanmasıyla hayata geçirilecek projelerin, bölgenin sorunlarına çözüm üretmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi en büyük temennileri olduğunu kaydetti.