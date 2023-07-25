MEVKA'dan 50 milyon lira destek... Sonuçlar açıklandı

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2023 yılındaimalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik 50 Milyon TLbütçe ile ilan ettiği Finansman Desteği Teklif Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan başarılı projeleri açıkladı.KONYA (İGFA) - İlan ettikleri proje teklif çağrısı başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, ajans olarak, kuruldukları günden bugüne kadar, sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla bölgeye güncel rakamlarla 1,45 Milyar TL kaynak aktarıldığını ve eş finansmanlarla birlikte 2,7 Milyar TLyatırımı harekete geçirdiklerini söyledi.

Son olarak MEVKA tarafından KOBİ’lere yönelik ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de bölgemizde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını amaçladıklarını belirten Bostancı, "Söz konusu teklif çağrısı kapsamında bölgemizde yer alan uygun proje sahipleri tarafından imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını önceleyen111 proje başvurusu gerçekleştirildi. Bu projelerden yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik 1proje, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 6 proje ve Konya merkez ilçeler haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje olmak üzere toplamda 17 proje Ajansımız tarafından destek almaya hak kazandı. Program kapsamında Konya ve Karaman illerinden başvurusu yapılan ve Ajansımız tarafından başarılı bulunan bu projelere 50 milyon TL kaynak ayrılmış durumda" diye konuştu.