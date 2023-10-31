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Mevduat faizlerinde gerileme sürüyor
EKONOMİ 31.10.2023, 10:06
Ekonomi yönetiminin standart TL mevduatı özendiren düzenlemelerinin ardından bir süre yükseliş ivmesi göstere mevduat faizlerinde son haftalarda geri çekilme izleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle yüzde 44'ün altına indi.
Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında yüzde 45,5 seviyesine kadar yükselmişti.
Fakat son iki haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti.
Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin yüzde 37,5 seviyelerine indiği görüldü.
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|19
|5. Kasımpasa
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|18
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|16
|7. Kayserispor
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|16
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|14
|9. Rizespor
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|10. Sivasspor
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|12. Antalyaspor
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|12
|13. Karagümrük
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|7
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|2. Göztepe
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|20
|3. Kocaelispor
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|4. Bandırmaspor
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|5. Gençlerbirliği
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|18
|6. Bodrumspor
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|17
|7. Sakaryaspor
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|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
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|1. Tottenham
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|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3
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