Mevduat faizlerinde gerileme sürüyor

Ekonomi yönetiminin standart TL mevduatı özendiren düzenlemelerinin ardından bir süre yükseliş ivmesi göstere mevduat faizlerinde son haftalarda geri çekilme izleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle yüzde 44'ün altına indi.

Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında yüzde 45,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Fakat son iki haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti.

Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin yüzde 37,5 seviyelerine indiği görüldü.