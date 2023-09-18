Metal işçisinin pazarlık tarihi netleşti

Metal işçisinin ilk toplu pazarlık toplantısı 26 Eylül'de Sanayi devlerinde toplu pazarlık tarihi netleşti.ANKARA (İGFA) - Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile aralarında imzalanacak olan ve 140 bin sanayi işçisini kapsayan 2023-2025 grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin ilkinin 26 Eylül'de saat 10.30'da İstanbul MESS merkez bürosunda yapılacağını duyurdu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde (TİS), en düşük saatlik ücretin 65 liraya yükseltilmesini, ilk 6 ay için zam oranının yüzde 80, kıdem zammının yüzde 29,14 olmasını talep etmişti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sosyal haklarla birlikte toplam yüzde 119,05 zam talep edilirken, 2 yılı kapsayan sözleşme teklifinde, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile yüzde 5, üçüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5, dördüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5 zam istenmişti.