MESS’ten metal işçisine destek için avans ödemesi

MESS, 1 Eylül 2023’ten geçerli olacak yeni dönem Grup TİS sürecinde müzakerelerin yaklaşık 4-5 ay sürebilmesi nedeniyle, metal sektörü çalışanlarına destek olmak için üyelerinin MESS tarihinde ilk kez avans ödemesi yapacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında imzalanan bir önceki dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri (TİS), 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Sendikalar, 6356 sayılı Kanun kapsamında, 12 Eylül 2023 tarihinde Grup Toplu İş Sözleşmesi tekliflerini MESS'e iletti. Müzakerelere 26 ve 28 Eylül tarihlerinde başlandı.

Grup Toplu İş Sözleşmeleri’nin tüm tarafların takip etmesi gereken takvimi; yetkilerin sendikalara ulaşması, tekliflerin hazırlanarak çağrının yapılması, 60 güne kadar uzayan müzakere süreci ve uyuşmazlık halinde arabuluculuk gibi ilave zamana ihtiyaç duyulabilen aşamalardan oluşuyor. Dolayısıyla müzakerenin sonuçlanması da bu nedenle 4-5 ayı bulabiliyor. MESS; Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini, işçiler, üyeler ve tüm sanayi için mümkün olan en kısa sürede olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.

Bu süreçte, sözleşme kapsamındaki çalışanların normalde zam almadan bekleyecek olması nedeniyle, Grup Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerinin başlangıcında MESS, üyeleriyle birlikte önemli bir karara imza attı. Metal sektörü çalışanlarının refah seviyesini korumak amacıyla MESS; yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, süreç tamamlanana kadar olan dönem için sözleşme kapsamındaki çalışanlarına avans ödemesi yapılmasına karar verdi. Sözleşme imzalandığında ise söz konusu ödemeler, oluşacak birikmiş farklardan mahsup edilecek. Bu doğrultuda görüşmeler devam ederken, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 160 bin çalışan tarihte ilk kez avans ödemesi almış olacak.