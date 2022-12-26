Mesleki eğitime Toyota Türkiye’den hibe desteği

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitimin niteliğini artırma vizyonuyla gerçekleştirdiği faaliyetlerine ekipman hibeleri ile devam ediyor. Şirket, 17 ildeki 22 kuruma toplam 105 adet hurda motor ve 150 adet şanzıman desteğinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini rehber edinerek “Nitelikli Eğitim” konusunu öncelikli konulardan biri olarak kabul eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla hibe desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Öğrencilerin son teknolojilerle doğrudan eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen şirket; İstanbul, Elazığ, Karabük, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Kocaeli, Bursa, Antalya, Kütahya, İskenderun, Aydın, Düzce, Ankara, Samsun, Şanlıurfa, Siirt’teki bulunan 16 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 4 Meslek Yüksek Okulu, 1 Üniversite Mühendislik Fakültesi ve 2 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere 22 eğitim merkezine 105 adet hurda motor ve 150 adet şanzıman desteğinde bulundu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar nitelikli eğitime katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 1274 adet motor ve 898 adet şansıman bağışı ile çeşitli okul ve kurumlara toplamda 2 bin 172 adet bağışta bulunmuş oldu.

Eğitime verilen her desteğin birçok yönden fayda olarak geri döneceğini önemle vurgulayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak eğitime olan desteği kurumsal bir değer olarak görüyor, sektöre nitelikli işgücü yetiştiren okul ve kurumlara destekte bulunmaya önem veriyoruz. Öğrencilerin, eğitimleri süresi boyunca elde edindikleri birikimleri pratikte de uygulayabilmeleri adına tüm desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.