Son Dakika

Meslek Fabrikası’ndan İzmirli Kahve’ye

EKONOMİ 06.12.2023, 07:58
Meslek Fabrikası’ndan İzmirli Kahve’ye

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın yetiştirdiği baristaların da istihdam edildiği İzmirli Kahve gençlerin yaşamında yeni bir yol açtı. İlk büfesi Konak’ta açılan İzmirli Kahve’nin ilk baristası da Meslek Fabrikası mezunu Elif Dutar oldu.İZMİR (İGFA) - İkinci büfesi Bornova Metro İstasyonu girişinde hizmet vermeye başlayan İzmirli Kahve, kent genelinde yaygınlaştırılarak gençlere istihdam alanı yaratmaya devam edecek.
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik kenti İzmir hedefi doğrultusunda kurulan, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm kentlilere hizmet veren “İzmirli Kahve” kentlilerin gönlünde taht kurdu. İzmirli Kahve’nin tadına hayran kalan İzmirliler, kahve büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kahve çekirdeklerinin yanı sıra baristaların yetenekleriyle de büyük beğeni toplayan İzmirli Kahve, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın yetiştirdiği baristaları da istihdam ediyor. Konak Metro İstasyonu çıkışından sonra Bornova Metro İstasyonu girişinde de hizmet vermeye başlayan İzmirli Kahve, kent genelinde yaygınlaştırılarak gençlere istihdam alanı yaratmaya devam edecek.
  Amacımız en kaliteli kahveyi en iyi fiyata sunmak Meslek Fabrikası mezunu Elif Dutar, İzmirli Kahve’de çalışan ilk barista. Günde yaklaşık 500 kişiyi ağırlayan Konak’taki İzmirli Kahve’de çalışan Elif Dutar, kaliteli ve ekonomik kahve sunduklarını belirterek “25 yaşındayım. Sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın baristalık kursunun olduğunu gördüm. Halkapınar Meslek Fabrikası’na da giderek bilgi aldım ve kayıt oldum. Benim katıldığım kurs özel bir kurstu, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) projesini destekleyen bir kurstu. Aslında sağlık kurumları işletmeciliği okudum ancak bu mesleği çok sevdim. Kahveyi içmekten ziyade yapmayı çok seviyorum. Yaklaşık bir buçuk aylık bir eğitim aldık. Hem nitelikli hem de fiyat anlamında daha uygun bir kahve yapıyoruz. Ünlü kahve firmalarının kullandıkları kahve çeşitlerini kullanıyoruz. Amacımız en kaliteli kahveyi en iyi fiyata sunmak” dedi. 
  Yeni kuruldu Başka bir kahve firmasında çalışırken Meslek Fabrikası’nın istihdam biriminden aradıklarını ve görüştüklerini ifade eden Dutar, “Burada her şey yeni kuruldu ve buna değdi. Biz İzmirliye hizmet ediyoruz. Burası çok yoğun. Bu tür bir noktaya ihtiyaç varmış. Sabah 08.00’den akşam 17.30’a kadar buradayız” şeklinde konuştu.
  İzmirli Kahve kent geneline yayılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençler için “İzmirli” adıyla hizmet verecek kahve büfelerinin ilkini Konak’ta açtı. Et, süt ve bitkisel ürünleriyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüren, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM A.Ş.  tarafından hayata geçirilen “İzmirli” markasının kahve ürünleri de bu sayede kentli ile buluştu.  "Genç, nitelikli ve ulaşılabilir" sloganıyla faaliyete başlayan İzmirli Kahve, kaliteli ve uygun fiyatlı kahveleriyle dikkat çekiyor. Merkezi noktalarda, üniversite yakınlarında kurulacak ve büfe konseptiyle hizmet verecek İzmirli Kahve’nin Konak Metro İstasyonu çıkışındaki satış noktasının ardından Bornova Metro İstasyonu girişine de bir büfe açıldı. İzmirli Kahve satış noktalarının, kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Wolves 15 18
13. Crystal Palace 14 16
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4