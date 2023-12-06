Meslek Fabrikası’ndan İzmirli Kahve’ye

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın yetiştirdiği baristaların da istihdam edildiği İzmirli Kahve gençlerin yaşamında yeni bir yol açtı. İlk büfesi Konak’ta açılan İzmirli Kahve’nin ilk baristası da Meslek Fabrikası mezunu Elif Dutar oldu.İZMİR (İGFA) - İkinci büfesi Bornova Metro İstasyonu girişinde hizmet vermeye başlayan İzmirli Kahve, kent genelinde yaygınlaştırılarak gençlere istihdam alanı yaratmaya devam edecek.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik kenti İzmir hedefi doğrultusunda kurulan, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm kentlilere hizmet veren “İzmirli Kahve” kentlilerin gönlünde taht kurdu. İzmirli Kahve’nin tadına hayran kalan İzmirliler, kahve büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kahve çekirdeklerinin yanı sıra baristaların yetenekleriyle de büyük beğeni toplayan İzmirli Kahve, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın yetiştirdiği baristaları da istihdam ediyor. Konak Metro İstasyonu çıkışından sonra Bornova Metro İstasyonu girişinde de hizmet vermeye başlayan İzmirli Kahve, kent genelinde yaygınlaştırılarak gençlere istihdam alanı yaratmaya devam edecek.

Amacımız en kaliteli kahveyi en iyi fiyata sunmak Meslek Fabrikası mezunu Elif Dutar, İzmirli Kahve’de çalışan ilk barista. Günde yaklaşık 500 kişiyi ağırlayan Konak’taki İzmirli Kahve’de çalışan Elif Dutar, kaliteli ve ekonomik kahve sunduklarını belirterek “25 yaşındayım. Sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın baristalık kursunun olduğunu gördüm. Halkapınar Meslek Fabrikası’na da giderek bilgi aldım ve kayıt oldum. Benim katıldığım kurs özel bir kurstu, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) projesini destekleyen bir kurstu. Aslında sağlık kurumları işletmeciliği okudum ancak bu mesleği çok sevdim. Kahveyi içmekten ziyade yapmayı çok seviyorum. Yaklaşık bir buçuk aylık bir eğitim aldık. Hem nitelikli hem de fiyat anlamında daha uygun bir kahve yapıyoruz. Ünlü kahve firmalarının kullandıkları kahve çeşitlerini kullanıyoruz. Amacımız en kaliteli kahveyi en iyi fiyata sunmak” dedi.

Yeni kuruldu Başka bir kahve firmasında çalışırken Meslek Fabrikası’nın istihdam biriminden aradıklarını ve görüştüklerini ifade eden Dutar, “Burada her şey yeni kuruldu ve buna değdi. Biz İzmirliye hizmet ediyoruz. Burası çok yoğun. Bu tür bir noktaya ihtiyaç varmış. Sabah 08.00’den akşam 17.30’a kadar buradayız” şeklinde konuştu.

İzmirli Kahve kent geneline yayılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençler için “İzmirli” adıyla hizmet verecek kahve büfelerinin ilkini Konak’ta açtı. Et, süt ve bitkisel ürünleriyle hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüren, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM A.Ş. tarafından hayata geçirilen “İzmirli” markasının kahve ürünleri de bu sayede kentli ile buluştu. "Genç, nitelikli ve ulaşılabilir" sloganıyla faaliyete başlayan İzmirli Kahve, kaliteli ve uygun fiyatlı kahveleriyle dikkat çekiyor. Merkezi noktalarda, üniversite yakınlarında kurulacak ve büfe konseptiyle hizmet verecek İzmirli Kahve’nin Konak Metro İstasyonu çıkışındaki satış noktasının ardından Bornova Metro İstasyonu girişine de bir büfe açıldı. İzmirli Kahve satış noktalarının, kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.