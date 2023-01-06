Mert Software Elektronics 'unicorn' olmak istiyor

Yazılım ve donanım çözümleri üreten Mert Software & Electronics, 2023-2028 kurumsal vizyon haritasını belirdi. Firma, beş yıllık vizyon stratejisinde ‘unicorn’ olmak istiyor.BURSA (İGFA) - Kurulduğu 2003 yılından bu yana MES yazılım ve donanım çözümleri üreten Mert Software & Electronics, 2023-2028 kurumsal vizyonunu düzenlenen lansman toplantısı ile açıkladı. Mert Software & Electronics beş yıllık vizyonu çerçevesinde ‘unicorn’ olmaya odaklanacak.

Bursa Hilton Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya firmanın çalışanları ve danışmanlar katıldı. Lansman toplantısının açılış konuşmasını yapan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, iş hayatındaki serüvenini anlatarak başladığı konuşmasında duygulu anlar yaşadı.

Özdemir, “Yaklaşık 20 metrekarelik ofisimiz vardı. Zor günlerdi ama bugün baktığımda 100 kişi olmuşuz. 1997-2023 yılları arasında çok fırtınalı günler geçirdik. Ama birbirimize güvendik, inandık. Biz, iyi bir takım olunursa ve herkes birbirine güvenirse neler yapılabileceğini ispatladık. Bu inanç ve birliktelikle beş yıl sonra kendimize koyduğumuz cesur hedefe ulaşacağımıza eminim” dedi.

“BÜYÜMEYİ TESADÜFLERE BIRAKAMAYIZ”

Firma danışmanlarından Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, işletmelerin planlı büyümeye ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, “Büyümeyi tesadüflere bırakamayız. Şimdiden planlıyor, kurguluyor, biçim alıyor olmamız lazım” dedi. Kaymaz, stratejik planlamalarda sürdürülebilirliğe dair de hikayeler yazmak gerektiğinin altını çizdi.

Birim yöneticilerinin konuşmaları ile devam eden toplantının sonunda çalışanlara kurumsal hediye kitleri takdim edildi.