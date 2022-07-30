Mersin’de üreticiye küçükbaş hayvan desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’, farklı yetiştiricilere kazanç kapısı olmaya ve büyümeye devam ediyor. İlçe ilçe devam eden küçükbaş hayvan dağıtımları ile hem hayvan popülasyonunun artmasına katkı sunuluyor, hem de küçük üreticiler destekleniyor.MERSİN (İGFA) -

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2020’de başlatılan projede, yetiştiricilerden alınan koyun ve keçiler artık farklı farklı ailelere de kazanç kapısı oluyor. Kimi hayvan yetiştiricisi, çocuğunun geleceğini inşa etmek ve aile ekonomisine katkı sunmak için bu işe başlarken, kimisi de 25 hayvanla gireceği bu işi ilerleyen yıllarda büyütmeyi hedefliyor.

Erdemli, Mezitli ve Silifkeli 18 yetiştiriciye toplam 450 küçükbaş hayvan desteği

3’üncü yılında damızlıklarla çoğalmaya devam eden projede bu yıl, 2020 yılından bu yana dağıtımları yapılan küçükbaş hayvanların yavruları da dağıtım kapsamında yetiştiricilere ulaştırılıyor. Önceki yıllarda dağıtım yapılan yetiştiricilerden, 500’den fazla küçükbaş hayvanı geri alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dağıtımını yapacağı hayvanların sadece 1000’e yakınını satın aldı.

Erdemli ve Silifke’de yapılan törenlerde; Erdemli, Mezitli ve Silifkeli 18 yetiştiriciye toplam 450 keçi ve ivesi koyun dağıtımı yapıldı. Erdemli’den 6’sı kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 8; Mezitli’den 1’i kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 2 ve Silifke’den de 1’i kadın, 7’si erkek olmak üzere toplam 8 yetiştiriciye hayvanları verildi. Dağıtım kapsamında küçükbaş hayvanların yanı sıra, her yetiştiriciye 4 ton yem desteği de sağlandı.

Erdemli ve Silifke’de yapılan dağıtım törenlerine; CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı.

“Proje 2 yıl sonra kendi içinde süreklilik sağlayacak”

Gerçekleştirilen dağıtım töreninde proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, “2020 yılında başlatmış olduğumuz ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinin 3. yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 ve 2021 yılında 1500 hayvan satın alınarak dağıtılmıştı. Bu yıl ise, 2020 yılında bizim adımıza vermiş olduğumuz hayvanları yetiştiren, onların yavrularını damızlık haline getiren üreticilerimizden aldığımız hayvanlardan 500 tanesini üreticilerle buluşturuyoruz. Bu şu demek; 500’ünü üreticilerimiz üretti, 1000 tanesini satın alıyoruz. Asıl hedefimiz, 5 yıl içerisinde projenin tamamen kendi içinde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Proje başlangıcından bu yana Veteriner Hekimler Odası, almış olduğumuz küçükbaş hayvanların aşılarını temin etmekte, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği de hayvanların temini noktasında bizlerle beraber. Mersin Tarım İl Müdürlüğümüz ise, üreticilerimizin işletme kayıtlarının açılmasından bu yana, hayvanların sevklerinde olmak üzere her zaman yanımızda. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayvancılığın canlanması adına çok önemli bir girişim”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, “Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan, koyun, keçi ya da büyükbaş hayvan üretimi yapan birçok kişinin, yavaş yavaş hayvancılık mesleğinden ya da hayvan üretiminden vazgeçtiklerini görüyoruz. Birçok aile yıllarca kendi geçimini bu sektörde sağlıyor, ancak bu önemli grupların zaman içerisinde sürekli azaldığını görüyoruz. Bu da çok üzücü ve çok düşündürücü bir durum. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu uygulama, hayvancılığın yeniden canlanması adına çok önemli bir girişim. Bunun bölgemizdeki insanların et, süt ihtiyacına ya da aile geçiminin sağlanması ihtiyacına bir katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Harika bir proje olduğunu gördük”

Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, bu projede bulunmaktan dolayı duyduğu onuru ifade ederek, “Belediye Başkanımız böyle bir projeyi gündeme getirdiğinde harika bir proje olduğunu gördük ve bu projeye katkı vermek adına ellerimizi sıvayıp bu şekilde sizlere bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ülkedeki yem fiyatlarını ve hayvanların yok oluşunu görüyoruz. Tabi ki bunlar güzel şeyler değil, ama sonuç itibariyle bu ülkede bir şeyler yapıp, katkıda bulunmak bizlerin zorunlu olduğu şeyler. Burada koyunlarınızı ve keçilerinizi alacaksınız. Bu projenin 4 ayağı var. 1. ayak; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2. olarak; biz Veteriner Hekimler Odası, 3; Koyun Keçi Birliği ve 4. olarak da İl Tarım Müdürlüğü” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımın geleceğine katkısı olacak”

Erdemli’nin Doğusandal Mahallesi’nden Sebahat Karaca, “Ben annemin evindeyken de hayvancılık yapıyordum. Şimdi sebzecilik yapıyorum. Başvurduk ve çıktı. Bu proje çok güzel bir şey bizim için. 25 tane keçi sahibi olduk. Biri üniversiteye gidecek, biri lise son, biri ilkokul 4. sınıfta okuyan 3 kızım var. Büyük kızım şu anda üniversite için tercih yapıyor. İnşallah bu proje ona katkıda bulunacak. Fazla bir gelirimiz yok. Yani köylüyüz, çalışmak zorundayız. Çocuklarımın geleceği için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

“Kadınlar her şeyi başaracak güçte”

Erdemli’deki kadın yetiştiricilerden Senem Şimşek, “Biri kız biri erkek 2 çocuğum var. Onların geleceği için bir nevi katkı olur diye düşündüm. Sebzecilik yapıyoruz ama bir şey anlamıyoruz. Sürekli ilacı, komisyoncusu derken, hep borçlu kalıyorsunuz. Keçiye başvurduk ve onaylandı. Hem çocuklarımıza hem kendimize bir katkısı olur, yararlanırız diye düşünüyorum. Buradan kadınlara sesleniyorum; kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani illa erkek olmakla bitmiyor, her şeyi kadınlar da başarıyor. Kadın üreticilerimiz de var. Annem de yaptı zamanında, ben de yapmak istedim. Başvurdum, şansımı denedim ve çıktı. Mutluyum” diye konuştu.

Erdemlili yetiştiricilerden Erman Topal da, “Şansımıza koyun çıktı. Ailemize gelir sağlayacak. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle teşvikler devam eder. Biz aldık sevindik, başkaları da alır sevinir inşallah” ifadelerini kullandı.

“Üreten ülke olmak için, üreten çiftçi olmamız lazım”

Silifke’nin Senir Mahallesi’nden Salih Taş çiftçi olduğunu ve hayvancılıkla uğraştığını ifade ederek, “Üreten ülke olmak için, üreten çiftçi olmamız lazım. Bizi kısırlaştırıyorlar. Bizim çalışmamız lazım. Bizim elimizden tutmaları gerekiyor” diye konuştu. Salih Taş’ın babası Mustafa Kemal Taş ise “İnsanların çiftçiliği ihmal edip de gıdaya sırtını döndüğü zaman, gıdanın öneminin ortaya çıktığını fark ediyoruz. Bu tür projeler desteklenmeli. Yoksa bu mazot, gübre, yem, ilaç, girdi masrafları, sırtımızdaki kambur inmezse, dünya biter” dedi.

“Hayvanlar çok güzel, hepsi kaliteli”

Silifke’nin Sarıaydın Mahallesi’nden Ahmet Bulduk da Başkan Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Az da olsa küçükbaş koyunum vardı. Köye Büyükşehir’den arkadaşlar gelmişler. Şans bana da güldü. Hedefim çoluğuma çocuğuma ileride bir şey hazırlayabilmek. Başka yapacağımız bir şey yok köyde” dedi ve bu projelerin köylüleri mutlu ettiğini söyledi.

Silifkeli yetiştiricilerden Muammer Üskül ise, “Hayvancılık yapıyoruz. Bugün de Büyükşehir’den bu konuda destek aldık. Çok güzel oldu. Hayvanlar da çok güzel, hepsi kaliteli. Hoşumuza gitti. Teşekkür ediyoruz Başkanımıza ve yardımcı olanlara. Çok iyi oldu. İlerisinde daha da iyi olur” dedi.