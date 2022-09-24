Mersin'de üreticiye belediye desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde, kent genelinde üretimin artması amacıyla çeşitli projelerle üreticileri desteklemeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bir nebze de olsa nefes aldırmak adına yüzde 50 hibeli mısır flake yem dağıtımına başladı. Geçtiğimiz günlerde Silifke’de başlayan dağıtım, bu kez Mut ilçesinde gerçekleşti.

Şahutoğlu: “Tarımın her dalına destek olmaya çalışıyoruz”

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mut ilçemizde, 45'i kadın olmak üzere 279 üreticiye bu zor zamanlarında 223 bin 400 kilogram mısır flake yem desteğini sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım sektörünün yaşamış olduğu sorunları bir nebze de olsa gidermek amacıyla, tarımın her dalına destek olmaya çalışıyoruz. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bu sene, süt sığırcılığında enerji değeri yüksek, aynı zamanda sindirilebilirliği kolay olması sebebiyle mısır flake yem desteğini seçtik” dedi.

“Yeter ki üretmekten vazgeçmeyin”

Dağıtım törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, örgütlü toplum olmanın öneminden söz ederek başladığı konuşmasına, “Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı ve tarımı destekleme diye bir görevi yok. Ama Başkanımız Vahap Seçer; üreticinin bu zor süreçte yanında olunması ve birlikler veya kooperatifler aracılığıyla üretimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Vahap Başkan yalnız hayvancılık alanında değil; sulama, fidan, ve ekipman konusunda da her zaman üreticilerin yanında oldu. Yanında olmaya da devam edecek. Yeter ki sizler üretmekten vazgeçmeyin” şeklinde devam etti.

Demirbaş: “Süt inekçiliği şu anda dibe vurmuş vaziyette”

Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, “Tarım ve hayvancılık alanında çok sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Özellikle hayvancılıkta süt inekçiliği şu anda dibe vurmuş vaziyette. Biz de üretici temsilcileri olarak, nereden destek alabilirsek, oraya gidip müracaatta bulunuyoruz. Bu konuda da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı mısır flake dağıtım projesini oluşturdu. Yetiştirici ile kurumlar arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, “Yemin çok pahalı olduğu bu dönemde, Başkanımız Vahap Seçer’e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mut Kemenli Kooperatif Başkanı Abdulkadir Kaya ise tarımda ve hayvancılıkta çok zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, Başkan Seçer’in bu desteğinin hayvancılığa önemli katkılar sağladığını ifade etti.